Билл Гейтс даст показания комиссии Конгресса США, расследующей дело Эпштейна

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс даст показания юридической комиссии Палаты представителей Конгресса США о своих связях с педофилом Джеффри Эпштейном. Слушания назначены на 10 июня.

Пресс-секретарь предпринимателя сообщил, что он готов ответить на все вопросы конгрессменов, чтобы оказать содействие их важной работе. Гейтс не является подозреваемым, его упоминание в файлах Эпштейна не является свидетельством преступной деятельности.

Напомним: в конце февраля американский миллиардер и сооснователь Microsoft принес извинения сотрудникам Фонда Гейтса за свои прошлые контакты с Эпштейном. Гейтс назвал эти связи "огромной ошибкой", признав, что это нанесло репутационный ущерб благотворительной организации.

При этом он настаивал, что не участвовал в преступлениях Эпштейна и не был свидетелем противоправных действий. Гейтс также признал личные ошибки и сказал, что у него были романы вне брака, включая два романа с россиянками. При этом он отрицал связь этих эпизодов с преступной деятельностью Эпштейна.