Билл Гейтс даст показания комиссии Конгресса США, расследующей дело Эпштейна

Файлы Эпштейна
время публикации: 08 апреля 2026 г., 09:47 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 09:51
Билл Гейтс даст показания комиссии Конгресса США, расследующей дело Эпштейна
AP Photo/Alex Brandon

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс даст показания юридической комиссии Палаты представителей Конгресса США о своих связях с педофилом Джеффри Эпштейном. Слушания назначены на 10 июня.

Пресс-секретарь предпринимателя сообщил, что он готов ответить на все вопросы конгрессменов, чтобы оказать содействие их важной работе. Гейтс не является подозреваемым, его упоминание в файлах Эпштейна не является свидетельством преступной деятельности.

Напомним: в конце февраля американский миллиардер и сооснователь Microsoft принес извинения сотрудникам Фонда Гейтса за свои прошлые контакты с Эпштейном. Гейтс назвал эти связи "огромной ошибкой", признав, что это нанесло репутационный ущерб благотворительной организации.

При этом он настаивал, что не участвовал в преступлениях Эпштейна и не был свидетелем противоправных действий. Гейтс также признал личные ошибки и сказал, что у него были романы вне брака, включая два романа с россиянками. При этом он отрицал связь этих эпизодов с преступной деятельностью Эпштейна.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 марта 2026

"Файлы Эпштейна". Клинтон объяснил фото из Брунея, где он лежит в джакузи с незнакомкой
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 25 февраля 2026

WSJ: Билл Гейтс извинился за контакты с Эпштейном, признав романы с россиянками