Трамп: "Иран сможет начать процесс восстановления"

Президент США Дональд Трамп опубликовала еще одно заявление в принадлежащей ему соцсети Truth Social по поводу объявленного ранее двухнедельного прекращения огня с Ираном.

"Большой день для мира во всем мире! Иран хочет, чтобы это произошло, с него хватит! Точно так же, как и со всех остальных! Соединенные Штаты Америки будут помогать с затором движения в Ормузском проливе. Будет много позитивных действий! Будут заработаны большие деньги. Иран сможет начать процесс восстановления. Мы будем загружаться всевозможными поставками и просто "болтаться поблизости", чтобы убедиться, что все идет хорошо. Я уверен, что так и будет. Точно так же, как мы переживаем это сейчас в США, это может стать Золотым веком Ближнего Востока!!!" – написал Трамп.