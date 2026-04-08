08 апреля 2026
последняя новость: 19:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

В России приговорены к длительным срокам заключения активисты молодежного движения "Весна"

Россия
Война в Украине
Оппозиция
время публикации: 08 апреля 2026 г., 18:06 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 18:17
В России приговорены к длительным срокам заключения активисты молодежного движения "Весна"
AP

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по делу молодежного оппозиционного движения "Весна", признанного в России экстремистским за организацию антивоенных манифестаций.

Анна Архипова приговорена к 12 годам лишения свободы, Ян Ксенжепольский – к 11 годам, Василий Неустроев – к десяти годам, Павел Синельников – к семи с половиной годам, Евгений Затеев и Валентин Хорошенин – к шести годам и двум месяцам лишения свободы.

Как отмечает "Медуза", Хорошенин – единственный подсудимый, кто признал вину и дал подробные показания против остальных фигурантов дела как арестованных, так и уехавших из России, а также против людей, вообще не упоминаемых в материалах следствия.

Архипова в письме из СИЗО рассказывала, что после признательных показаний Хорошенин сказал другим обвиняемым: "В конце концов важно не то, как было на самом деле, а то, как следователь написал".

