Хоккей. Юниорская женская сборная Литвы отказалась от чемпионата мира из-за допуска белорусок
время публикации: 30 мая 2026 г., 11:19 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 11:25
Юниорская женская сборная Литвы (спортсменки до 18 лет) отказалась от участия в чемпионате мира по хоккею в дивизионе 3В.
Решение принято в связи с допуском к турниру белорусок.
После отказа сборной Литвы в дивизионе 3В остаются четыре команды: сборные Беларуси, Таиланда, Ирана и Болгарии.
