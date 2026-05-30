Хоккей. Юниорская женская сборная Литвы отказалась от чемпионата мира из-за допуска белорусок

Юниорская женская сборная Литвы (спортсменки до 18 лет) отказалась от участия в чемпионате мира по хоккею в дивизионе 3В.

Решение принято в связи с допуском к турниру белорусок.

После отказа сборной Литвы в дивизионе 3В остаются четыре команды: сборные Беларуси, Таиланда, Ирана и Болгарии.