Суд в Москве приговорил журналистку Ксению Лученко к восьми годам лишения свободы за "фейки"

Гагаринский районный суд Москвы приговорил журналистку и автора телеграм-канала "Православие и зомби" Ксению Лученко к восьми годам лишения свободы заочно, признав ее виновной в распространении "фейков" про российскую армию (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).

Поводом для уголовного дела стал пост Лученко в канале "Православие и зомби" о российском ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве, который она опубликовала в июле 2024 года.