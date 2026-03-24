24 марта 2026
Суд в Москве приговорил журналистку Ксению Лученко к восьми годам лишения свободы за "фейки"

время публикации: 24 марта 2026 г., 09:22 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 09:30
Гагаринский районный суд Москвы приговорил журналистку и автора телеграм-канала "Православие и зомби" Ксению Лученко к восьми годам лишения свободы заочно, признав ее виновной в распространении "фейков" про российскую армию (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).

Поводом для уголовного дела стал пост Лученко в канале "Православие и зомби" о российском ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве, который она опубликовала в июле 2024 года.

// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 мая 2025

Минюст РФ объявил "иноагентом" журналистку Ксению Лученко