Пресс-секретарь Белого дома назвала перемирие с Ираном "победой для США"

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала соглашение о двухнедельном прекращении огня с Ираном "победой для Соединенных Штатов".

Как передает CBS News, Левитт заявила: "Это победа для Соединенных Штатов, которой добились президент Трамп и наши невероятные военные".

В Белом доме считают, что американская военная кампания против Ирана дала администрации рычаги для жестких переговоров, которые теперь открыли возможность для дипломатического решения и долгосрочного мира.