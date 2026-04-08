Пресс-секретарь Белого дома назвала перемирие с Ираном "победой для США"
время публикации: 08 апреля 2026 г., 05:26 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 05:30
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала соглашение о двухнедельном прекращении огня с Ираном "победой для Соединенных Штатов".
Как передает CBS News, Левитт заявила: "Это победа для Соединенных Штатов, которой добились президент Трамп и наши невероятные военные".
В Белом доме считают, что американская военная кампания против Ирана дала администрации рычаги для жестких переговоров, которые теперь открыли возможность для дипломатического решения и долгосрочного мира.
