ВСУ: ночью перехвачены 69 из 101 БПЛА. МО РФ: сбиты 22 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 8 февраля 2026 года российские военные выпустили по Украине 101 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 69 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 32 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падения фрагментов в одной локации. Причинен значительный ущерб в Одессе и Херсоне.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 8 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 22 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Калужской, Курской областей, над акваторией Черного моря. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.