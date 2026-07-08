ВСУ: ночью перехвачены 139 из 169 БПЛА. МО РФ: сбиты 415 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 8 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 7 ракет (2 Х-31П и 5 баллистических "Искандер-М"/С-400) и 169 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 139 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 5 баллистических ракет в 4 локациях и 20 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падения фрагментов в 7 локациях. Причинен значительный ущерб. В Киеве есть разрушения и жертвы.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 8 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Азовским и Черным морями. В Нижнекамске после атаки БПЛА повреждения получили несколько предприятий. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.