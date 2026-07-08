Египтяне обнаружили заговор и подали жалобу на арбитра

Сборная Египта проиграла аргентинцам 2:3, ведя в счете на 79-й минуте 2:0. Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал.

Египтяне сочли, что в поражении виноват судья матча Франсуа Летексье (Франция).

Зико и наставник египтян в послематчевых интервью говорили о судейских ошибках в пользу аргентинцев.

Зико назвал результат матча несправедливым и поздравил Аргентину с победой в чемпионате мира. "Турнир подстроен", - заявил он.

Египетская футбольная ассоциация подала в ФИФА жалобу на судейство.

Египтяне недовольны назначением пенальти (который не реализовал Месси), отмененным голом Зико (фол в атаке) и не отмененным победным голом аргентинцев, который (по мнению египтян) был забит с нарушением правил.