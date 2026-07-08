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Спорт

Египтяне обнаружили заговор и подали жалобу на арбитра

Футбол
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Скандалы в спорте
время публикации: 08 июля 2026 г., 10:12 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 10:12
Победный гол аргентинцев
AP Photo/Chris Carlson

Сборная Египта проиграла аргентинцам 2:3, ведя в счете на 79-й минуте 2:0. Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал.

Египтяне сочли, что в поражении виноват судья матча Франсуа Летексье (Франция).

Зико и наставник египтян в послематчевых интервью говорили о судейских ошибках в пользу аргентинцев.

Зико назвал результат матча несправедливым и поздравил Аргентину с победой в чемпионате мира. "Турнир подстроен", - заявил он.

Египетская футбольная ассоциация подала в ФИФА жалобу на судейство.

Египтяне недовольны назначением пенальти (который не реализовал Месси), отмененным голом Зико (фол в атаке) и не отмененным победным голом аргентинцев, который (по мнению египтян) был забит с нарушением правил.

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