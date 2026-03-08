ВСУ: ночью перехвачены 98 из 117 БПЛА. МО РФ: сбиты 72 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 8 марта 2026 года российские военные выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" и 117 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 98 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракеты перехватить не удалось. Зафиксированы попадания двух ракет и 19 ударных БПЛА в 11 локациях.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 8 марта на территории Российской Федерации были перехвачены 72 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над акваторией Азовского моря, над Крымом, над территорией Краснодарского края, над территорией Астраханской, Белгородской, Курской и Волгоградской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.