Мир

Президент США Дональд Трамп о британских планах: "Поздновато посылать корабли"

США
Великобритания
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 08 марта 2026 г., 09:17 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 09:24
Президент США Дональд Трамп о британских планах: "Поздновато посылать корабли"
AP Photo/Eugene Hoshiko

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил: его не волнует, намерены ли союзники оказать дополнительную помощь в военных действиях против Ирана. "Пусть делают, что хотят. Верные союзники уже здесь", – сказал он.

"Великобритания, которая когда-то была нашим главным союзником, начала обдумывать вопрос об отправке на Ближний Восток двух авианосцев. Премьер-министр Стармер, они нам уже не нужны – но мы запомним. Поздновато посылать корабли. Нечего присоединяться к войнам, которые мы уже выиграли", – сказал он.

Ранее источники в оборонном истеблишменте сообщили BBC: Prince of Wales, один из двух британских авианосцев, получил приказ находиться в состоянии повышенной боеготовности, чтобы выйти в море в пятидневный срок.

Ранее было принято решение отправить в Восточное Средиземноморье эсминец Dragon, чтобы оказать помощь в обороне Кипра от иранских ракет и беспилотников – на острове расположены британские базы. Однако выйти в поход он сможет только через несколько дней.

