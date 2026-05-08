Мир

ВСУ: ночью перехвачены 56 из 67 БПЛА. МО РФ: сбиты 264 беспилотника

время публикации: 08 мая 2026 г., 08:18 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 08:24
Генштаб ВСУ сообщает, что вечером 7 мая и ночью 8 мая 2026 года (в том числе до объявленного Кремлем "перемирия") российские военные выпустили по Украине 67 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 56 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 11 ударных БПЛА в восьми локациях, а также падения фрагментов в семи локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 8 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 264 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом, Республикой Татарстан, Московским регионом, Азовским и Черным морями. Вводились ограничения на работу аэропортов. Причинен ущерб. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате атак БПЛА и ракет есть разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, а также в Мясниковском районе. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

