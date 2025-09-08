x
08 сентября 2025
Мир

Бэнкси прокомментировал запрет Palestine Action стрит-артом: мурал оперативно закрыли

время публикации: 08 сентября 2025 г., 18:12 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 18:12
Бэнкси прокомментировал запрет Palestine Action стрит-артом: мурал оперативно закрыли
AP Photo/Joanna Chan

Легендарный и таинственный британский стрит-художник Бэнкси отреагировал на признание пропалестинской группировки Palestine Action террористической организацией и многочисленные аресты участников пропалестинских демонстраций стрит-артом на здании Королевского суда в Лондоне. На этом рисунке изображен судья в мантии и парике, который молотком забивает демонстранта. Демонстрант лежит на земле, у него в руках плакат с пятном, напоминающим кровь.

Художник опубликовал фотографию своей новой работы на своей странице в Instagram с лаконичной подписью "Royal Courts of Justice

London" – Королевский суд справедливости, Лондон.

Рисунок появился на здании суда после субботних пропалестинских протестов в Лондоне, когда полиция задержала сотни участников акции.

Реакция британских властей была молниеносной: вскоре после появления мурала его закрыли щитами, и чтобы щиты оставались на месте, возле них выставили пост полиции.

