Посол Испании отозван из Израиля для консультаций

Радиостанция "Кан Бет" передала, что правительство Испании приняло решение отозвать своего посла в Израиле в Мадрид для консультаций в связи с напряженностью в отношениях между странами.

Ранее министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обвинил правительство Испании в проведении "откровенно враждебной политики, сопровождаемой агрессивной и ненавистической риторикой". Он заявил, что "коррупированное правительство Санчеса пытается отвлечь внимание от тяжелых коррупционных скандалов путем последовательной антиизраильской и антисемитской пропаганды". Он объявил о введении персональных санкций против членов правительства Испании.

Испания в свою очередь объявила эмбарго на поставки оружия Израилю и запрет на заход судов, "помогающих израильской армии", в испанские порты.