Мир

Из-за угрозы утечки опасных веществ эвакуирован один из терминалов лондонского аэропорта "Хитроу"

Великобритания
время публикации: 08 сентября 2025 г., 21:57
Из-за угрозы утечки опасных веществ эвакуирован один из терминалов лондонского аэропорта "Хитроу"
AP Photo / Kirsty Wigglesworth

После сообщений о возможной утечке опасных веществ в зоне регистрации четвертого терминала лондонского аэропорта "Хитроу", из здания были эвакуированы пассажиры и персонал. На место прибыли пожарные и специалисты экстренных служб.

По данным Reuters, все остальные терминалы работают в обычном режиме.

Пожарная служба Лондона заявила, что эвакуация людей является мерой предосторожности.

Мир
