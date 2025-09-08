Из-за угрозы утечки опасных веществ эвакуирован один из терминалов лондонского аэропорта "Хитроу"
время публикации: 08 сентября 2025 г., 21:57 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 21:57
После сообщений о возможной утечке опасных веществ в зоне регистрации четвертого терминала лондонского аэропорта "Хитроу", из здания были эвакуированы пассажиры и персонал. На место прибыли пожарные и специалисты экстренных служб.
По данным Reuters, все остальные терминалы работают в обычном режиме.
Пожарная служба Лондона заявила, что эвакуация людей является мерой предосторожности.
