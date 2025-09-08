Протесты в Непале после блокировки соцсетей, множество погибших

Не менее 14 человек погибли в Катманду, столице Непала, в ходе протестов против блокировки соцсетей. В городе введен комендантский час. Для наведения порядка задействованы военные, сообщают The Kathmandu Post и The Himalayan Times.

Местные издания пишут, что полиция открыла огонь по демонстрантам у здания парламента в районе Нью-Банешвар. Кроме того, полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Десятки раненых доставлены в больницы.

На прошлой неделе правительство Непала заблокировало 26 платформ социальных сетей, включая Facebook, X и YouTube, из-за отказа компаний зарегистрироваться в Непале. Решение властей привело к массовым акциям протеста.