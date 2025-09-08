Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1293-й день войны

Минобороны РФ 8 сентября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового, десантно-штурмового полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Степное, Новая Сечь, Ленинское, Садки, Могрица и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 23 автомобиля и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Caesar" производства Франции. Уничтожены девять складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Шаповка Харьковской области, Яровая и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе три западного производства, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Червоное, Куртовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 170 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Гришино и Родинское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 455 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орестополь, Новопетровское, Сосновка Днепропетровской области и Ольговское Запорожской области. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области, Токаревка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 82445 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 25004 танка и другие боевые бронированные машины, 1590 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29376 орудий полевой артиллерии и минометов, 41319 единиц специальной военной автомобильной техники", – говорится в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 125700 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 146 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).