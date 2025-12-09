x
Мир

В России разбился военно-транспортный самолет Ан-22

Россия
Авиакатастрофа
время публикации: 09 декабря 2025 г., 13:22 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 13:24

В Ивановской области России потерпел крушение самолет Ан-22, совершавший облет после проведенного ремонта. На борту самолета находились семь человек, на данный момент нет информации о погибших или пострадавших.

"Самолет упал в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения для установления судьбы экипажа", – сообщили в министерстве обороны России. Для выяснения обстоятельств случившегося к месту крушения вылетает комиссия ВКС России, передает ТАСС.

Ан-22 "Антей" – самый большой в мире турбовинтовой самолет. Он совершил первый полет в 1965 году - 60 лет назад, а всего было произведено 69 таких самолетов. По некоторым данным, разбившийся самолет был последним из находившихся в эксплуатации.

Мир
