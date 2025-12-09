Премьер-министром Чехии стал Андрей Бабиш, выступающий за сокращение помощи Украине

Президент Чехи Петр Павел назначил на пост премьер-министра лидера популистской партии ANO ("Акция недовольных граждан") миллиардера Андрея Бабиша. На выборах, прошедших в начале октября, ANO заняло первое место, набрав 35% голосов избирателей.

Назначение стало возможным после того, как на минувшей неделе Бабиш сообщил о передаче трастовой структуре своего Agrofert, избежав тем самым конфликта интересов. Политик-ветеран уже возглавлял правительство в 2017-2021 годах.

ANO стоит на позициях евроскептицизма и выступает за сокращение помощи Украине. В правительство также войдут ультраправая "Свобода и прямая демократия", выступающая против Евросоюза и поддержки Украины, и "Автомобилисты для себя", протестующие против климатической повестки дня ЕС.

Обращаясь к новому главе правительства на церемонии назначения, президент призвал его поддерживать с ЕС и NATO прочные отношения. Бабиш заявил, что как на внутренней, так и на внешней арене будет заботиться о чешских интересах.