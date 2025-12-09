Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1385-й день войны

Минобороны РФ 9 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Рыжевка, Андреевка, Варачино, Искрисковщина и Иволжанское Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ветеринарное, Старица и Вильча Харьковской области. Потери противника составили до 235 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" продолжали уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Глушковка, Ковшаровка, Подолы Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер "Spartan" производства Великобритании, 20 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Платоновка, Степановка, Миньковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 135 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Stryker" производства США и бронеавтомобиль "Senator" канадского производства. Уничтожены 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады теробороны и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Вольное, Водянское, Белицкое, Родинское, Торское, Гришино, Сергеевка, Новокриворожье Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный. Противник потерял свыше 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Остаповское Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Варваровка, Косовцево, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области. Потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Лукьяновское Запорожской области и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, 13 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цеху сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах. ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 280 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 101411 беспилотных летательных аппаратов, 639 зенитных ракетных комплексов, 26467 танков и других боевых бронированных машин, 1627 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31815 орудий полевой артиллерии и минометов, 48692 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 153200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).