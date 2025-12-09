Власти Флориды признали "Братьев-мусульман" и CAIR террористическими организациями

Власти штата Флорида (США) включили движение "Братья-мусульмане" и мусульманскую правозащитную организацию CAIR (Council on American-Islamic Relations) в список иностранных террористических организаций. Об этом сообщил в соцсети X губернатор штата Рон Десантис, отметив, что решение вступило в силу немедленно.

По словам Десантиса, отныне властные структуры Флориды "обязаны предпринять все законные меры, чтобы предотвратить незаконную деятельность этих организаций, включая лишение прав или ресурсов всех, кто оказывает им материальную поддержку".

Флорида стала вторым штатом в США, принявшим подобное решение. В ноябре аналогичное решение принял штат Техас, объявив "Братьев-мусульман" и CAIR террористическими структурами.

Решение флоридских властей последовало на фоне федеральной инициативы: президент США Дональд Трамп ранее подписал указ, предписывающий администрации рассмотреть вопрос о признании структур движения "Братья-мусульмане" иностранными террористическими организациями на уровне федерального правительства.