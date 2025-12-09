x
09 декабря 2025
|
последняя новость: 05:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 декабря 2025
|
09 декабря 2025
|
последняя новость: 05:31
09 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Власти Флориды признали "Братьев-мусульман" и CAIR террористическими организациями

США
Террористы
время публикации: 09 декабря 2025 г., 02:05 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 05:30
Губернатор штата Флорида Рон Десантис
AP Photo/Chris O'Meara

Власти штата Флорида (США) включили движение "Братья-мусульмане" и мусульманскую правозащитную организацию CAIR (Council on American-Islamic Relations) в список иностранных террористических организаций. Об этом сообщил в соцсети X губернатор штата Рон Десантис, отметив, что решение вступило в силу немедленно.

По словам Десантиса, отныне властные структуры Флориды "обязаны предпринять все законные меры, чтобы предотвратить незаконную деятельность этих организаций, включая лишение прав или ресурсов всех, кто оказывает им материальную поддержку".

Флорида стала вторым штатом в США, принявшим подобное решение. В ноябре аналогичное решение принял штат Техас, объявив "Братьев-мусульман" и CAIR террористическими структурами.

Решение флоридских властей последовало на фоне федеральной инициативы: президент США Дональд Трамп ранее подписал указ, предписывающий администрации рассмотреть вопрос о признании структур движения "Братья-мусульмане" иностранными террористическими организациями на уровне федерального правительства.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 12 января 2020

CNN: власти США намерены выслать из страны более дюжины саудовских военнослужащих
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 09 декабря 2019

Саудовец, застреливший трех человек в Пенсаколе, обиделся на "порнушника"