После нападок Трампа европейские лидеры выразили Зеленскому поддержку

В Лондоне завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Главной темой обсуждения стала инициатива президента США Дональда Трампа по урегулированию в Украине, предусматривающая значительные украинские уступки России. Европейские союзники выразили поддержку Зеленскому и заявили о необходимости предоставления Украине гарантий безопасности.

"Я испытываю скептицизм по поводу деталей, которые мы выдели в поступающих от американской стороны документах. Мы намерены это обсудить, и именно поэтому мы здесь", – заявил перед началом переговоров германский лидер.

По словам Макрона, цель встречи – согласовать позиции США, Украины и ее европейских союзников. "Это позволит перевести переговоры с следующую фазу, цель которой – обеспечить наилучшие условия для Украины, европейцев и коллективной безопасности.

Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский, не вдаваясь в подробности, отметил, что из плана Трампа было исключено несколько пунктов, несших ярко выраженную антиукраинскую направленность. "Но что, если после окончания войны Россия начнет новую агрессию? На что Украина может рассчитывать? К чему готовы наши партнеры? Именно эти вопросы – суть гарантий безопасности", – сказал он.

Напомним, что накануне Трамп возложил на Зеленского ответственность за то, что российско-украинское мирное соглашение еще не подписано. Американский лидер заявил, что украинский президент даже не читал разработанный его администрацией текст.

На минувшей неделе специальные эмиссары президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели пятичасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они закончились безрезультатно. Не принесла результатов и трехдневная встреча Виткоффа и Кушнера с украинским представителем Рустемом Умеровым.