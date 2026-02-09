Ночные удары армии РФ по Харьковской области и Одессе: трое погибших, в их числе женщина и ребенок

В ночь на понедельник, 9 февраля, армия РФ нанесла дроновый удар по городу Богодухов в Харьковской области, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Одно из попаданий пришлось по жилому дому, он был полностью разрушен. Возник пожар на площади 50 м кв., который был ликвидирован. Из-под завалов извлечены тела двух погибших: женщины и десятилетнего мальчика", – говорится в сообщении ГСЧС по Харьковской области.

Кроме того, еще три человека пострадали.

Также сообщается об одном погибшем в результате дронового удара армии РФ по Одессе.