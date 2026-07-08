Иранские СМИ сообщают о взрывах на юге страны и работе ПВО

Иранские СМИ сообщили, что вечером 8 июля были активированы средства противовоздушной обороны на юге страны.

По меньшей мере два взрыва прозвучали в Бендер-Аббасе.

Поступают сообщения о том, что в городе Сирик, на побережье Ормузского пролива, была атакована база ВМС КСИР.

Взрывы прогремели в Чахбехаре и Конареке. Работают средства ПВО на острове Кешм.