Иранские СМИ сообщают о взрывах на юге страны и работе ПВО
время публикации: 08 июля 2026 г., 22:54 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 23:12
Иранские СМИ сообщили, что вечером 8 июля были активированы средства противовоздушной обороны на юге страны.
По меньшей мере два взрыва прозвучали в Бендер-Аббасе.
Поступают сообщения о том, что в городе Сирик, на побережье Ормузского пролива, была атакована база ВМС КСИР.
Взрывы прогремели в Чахбехаре и Конареке. Работают средства ПВО на острове Кешм.