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Ближний Восток

Иранские СМИ сообщают о взрывах на юге страны и работе ПВО

Иран
время публикации: 08 июля 2026 г., 22:54 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 23:12
Иранские СМИ сообщают о взрывах на юге страны и работе ПВО
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Иранские СМИ сообщили, что вечером 8 июля были активированы средства противовоздушной обороны на юге страны.

По меньшей мере два взрыва прозвучали в Бендер-Аббасе.

Поступают сообщения о том, что в городе Сирик, на побережье Ормузского пролива, была атакована база ВМС КСИР.

Взрывы прогремели в Чахбехаре и Конареке. Работают средства ПВО на острове Кешм.

Ближний Восток
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