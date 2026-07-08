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Мир

Трамп: "Я не думаю, что война с Ираном возобновится"

США
Иран
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 08 июля 2026 г., 20:32 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 20:35
Трамп: "Я не думаю, что война с Ираном возобновится"
AP Photo/Emrah Gurel

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает маловероятным возобновление войны с Ираном, несмотря на сомнения в устойчивости режима прекращения огня.

Отвечая на вопрос о возможном возобновлении войны на пресс-конференции в Анкаре, Трамп сказал, что "не думает, что это произойдет". При этом он не отказался от угрозы нанести новые удары по Ирану, заметив, что Вашингтон говорит с Тегераном "на его языке".

Президент США добавил, что любое обострение будет урегулировано быстро и лишь сделает ситуацию безопаснее, в том числе для поставок нефти, которые, по его словам, вскоре станут "свободными" и "легкими".

Тон последних заявлений Трампа заметно мягче, чем утром, когда он заявил, что подписанный три недели назад с Ираном меморандум о взаимопонимании уже "не действует".

Мир
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