Axios: между Израилем и США выявились разногласия по иранскому вопросу

Согласно публикации издания Axios, администрация США недовольна масштабным ударом, нанесенным Израилем 7 марта по топливным резервуарам Ирана. В ходе этого удара нанесен значительный ущерб 30 нефтебазам.

Источники сообщили, что Израиль заранее предупредил США об ударе, однако атака оказалась значительно более мощной, чем предполагали американцы.

Администрация США опасается, что удары по инфраструктуре, необходимой простым иранцам, принесет больше вреда, чем пользы: они сплотят граждан вокруг режима, а также приведут к росту цен на нефть.

7 марта пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ВВС Израиля "некоторое время назад" нанесли удар по нескольким топливным хранилищам в Тегеране, которые использовались военными силами иранского режима. В заявлении подчеркивается, что удар был нанесен при точном наведении военной разведки (АМАН) и в координации с оперативным управлением генштаба.

Согласно официальному релизу, иранские военные "напрямую и регулярно" используют эти резервуары для обеспечения работы военной инфраструктуры, а также для поставок топлива различным потребителям, в том числе военным структурам в Иране. В ЦАХАЛе назвали атаку "значимой" и заявили, что она стала еще одним этапом углубления удара по военной инфраструктуре "террористического режима" в Иране.