Взрыв на штабном судне "флотилии Тунберг": организаторы – атака БПЛА, власти Туниса опровергают

Организаторы "глобальной флотилии Сумуда", именуемой в СМИ также "флотилией Тунберг", заявили, что БПЛА атаковал их португальское судно Family с членами координационного совета на борту, когда оно находилось в тунисских водах.

На палубе и в нижнем трюме зафиксированы возгорания, шестеро находившихся на борту не пострадали, передает Reuters.

Однако власти Туниса опровергли сообщение об атаке БПЛА. Официальный представитель Национальной гвардии Туниса заявил, что сообщения об атаке БПЛА на судно флотилии к Газе не соответствуют действительности. По его словам, первичная проверка указывает, что взрыв на борту произошел изнутри. Проводится расследование.

Многие суда "глобальной флотилии Сумуда" находятся сейчас около побережья Туниса, некоторые пришвартовались в порту Сиди-Бу-Саид. Ожидается, что завтра, 10 сентября, к "флотилии" присоединятся "магрибские товарищи", которые задержались "по техническим и логистическим причинам".

Предположительно, 10 сентября объединенная "флотилия" выйдет из Туниса в сторону восточного Средиземноморья, рассчитывая прорвать морскую блокаду Газы. Предыдущие попытки в течение многих лет успехом не увенчались.

"Флагманским" считается судно Handala. "Штабным" – Family.

Участники акции ранее жаловались на то, что над судами кружат беспилотники, контролирующие их движение. Проводились тренировки по действиям в случае перехвата судов.

Ожидалось, что в общей сложности в составе "флотилии" будут примерно 90 судов, с представителями 44 стран. Указывалась предполагаемая дата прибытия в район около побережья Газы – 14-15 сентября. Очевидно, что прибытие (если оно состоится) откладывается на более поздние даты, и, по всей видимости, состав "флотилии" не будет таким многочисленным.

Пропалестинские активисты заявляют, что намерены привезти в Газу гуманитарную помощь, включая еду, воду и лекарства. Они требуют обеспечить безопасный проход к побережью Газы и открыть гуманитарный морской коридор.

Гуманитарная помощь в Газу постоянно поступает по суше и сбрасывается с воздуха. Однако активисты "флотилии" заявляют, что жители Газы голодают.

Это будет четвертая попытка прорвать блокаду Газы в 2025 году, и, как заявляется, крупнейшая за последние 18 лет.

Напомним, что блокада Газы была введена после того, как террористическая организация ХАМАС в 2007 году путем военного переворота захватила власть в секторе.

Объединение активистов получило название "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)" – оно пришло на смену "Флотилии свободы". Одна из самых заметных фигур среди активистов – 22-летняя шведка Грета Тунберг, которая уже участвовала в подобной акции.

В ночь на 9 июня Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen была направлена в морской порт Ашдод. В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля. В числе прочих депортировали Тунберг.

26 июля израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксировано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.