15 марта 2026
Ближний Восток

Саудовская Аравия заявила о перехвате 12 БПЛА, тревога в Бахрейне, работа ПВО в ОАЭ

Война с Ираном
ОАЭ
Саудовская Аравия
время публикации: 15 марта 2026 г., 07:02 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 07:11
Саудовская Аравия заявила о перехвате 12 БПЛА, тревога в Бахрейне, работа ПВО в ОАЭ
Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что ночью и утром 15 марта силы ПВО королевства перехватили 12 беспилотников. Одновременно сирены тревоги прозвучали в Бахрейне, а в Объединенных Арабских Эмиратах объявили о приведении в действие систем противовоздушной обороны против враждебных целей.

Иранский "Корпус стражей исламской революции" заявил о своей непричастности к запускам БПЛА в сторону Саудовской Аравии.

Ранее агентство Reuters передавало, что Тегеран через различные каналы давал понять Эр-Рияду: целью являются не сами страны региона, а американские объекты и связанные с США интересы.

Несмотря на эти заявления, именно государства Залива все чаще оказываются в зоне прямого риска из-за войны США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана. Это сказывается не только на безопасности, но и на гражданской авиации, энергетической инфраструктуре и судоходстве в регионе.

Ссылки по теме
16-й день войны "Рычание льва": ракетные обстрелы из Ирана, ЦАХАЛ атакует в Ливане