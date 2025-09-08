x
08 сентября 2025
|
последняя новость: 23:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2025
|
08 сентября 2025
|
последняя новость: 23:09
08 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Германии пропалестинские активисты разгромили офис израильской компании Elbit Systems

Германия
Антисемитизм
время публикации: 08 сентября 2025 г., 23:09 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 23:17
В Германии пропалестинские активисты разгромили офис израильской компании Elbit Systems
AP Photo/Frank Augstein

В Ульме (земля Баден-Вюртемберг) пропалестинские активисты проникли в офис израильской оборонной компании Elbit Systems. Они били окна, бросали дымовые шашки, уничтожали документы и офисное оборудование, а также оставили на стенах антиизраильские граффити.

По информации Bild, инцидент произошел в ночь на 8 сентября, в 3:30 в здании сработала сигнализация. Прибывшие полицейские обнаружили нескольких погромщиков на верхнем этаже здания, при аресте они не оказывали сопротивления.

По предварительным оценкам полиции, ущерб компании составляет не менее 200 тысяч евро.

Расследованием занимается антитеррористическое подразделение управления уголовной полиции.

Несколько дней назад издание The Guardian сообщило, что концерн Elbit Systems закрыл свое подразделение в бизнес-парке Aztec West под Бристолем (Англия) из-за акций протеста, проводимых активистами Palestine Action.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 сентября 2025

Около 70 тысяч британцев приняли участие в марше против антисемитизма
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 сентября 2025

В Польше задержаны работники оборонной промышленности Израиля, приехавшие на выставку вооружений
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 сентября 2025

В Праге антиизраильские надписи появились на стекле и стене еврейского магазина
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 августа 2025

Нападение на еврейку в кошерном магазине Оттавы признано "преступлением на почве ненависти"