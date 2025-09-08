В Германии пропалестинские активисты разгромили офис израильской компании Elbit Systems

В Ульме (земля Баден-Вюртемберг) пропалестинские активисты проникли в офис израильской оборонной компании Elbit Systems. Они били окна, бросали дымовые шашки, уничтожали документы и офисное оборудование, а также оставили на стенах антиизраильские граффити.

По информации Bild, инцидент произошел в ночь на 8 сентября, в 3:30 в здании сработала сигнализация. Прибывшие полицейские обнаружили нескольких погромщиков на верхнем этаже здания, при аресте они не оказывали сопротивления.

По предварительным оценкам полиции, ущерб компании составляет не менее 200 тысяч евро.

Расследованием занимается антитеррористическое подразделение управления уголовной полиции.

Несколько дней назад издание The Guardian сообщило, что концерн Elbit Systems закрыл свое подразделение в бизнес-парке Aztec West под Бристолем (Англия) из-за акций протеста, проводимых активистами Palestine Action.