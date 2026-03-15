Зеленский в интервью CNN: Россия поставляет Ирану дроны для войны против США и Израиля
время публикации: 15 марта 2026 г., 05:11 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 05:17
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что Россия поставляет Ирану беспилотники Shahed/"Герань", которые Тегеран использует в войне против США и Израиля.
По словам Зеленского, речь идет о дронах российского производства. "Это факт на 100%, что Иран использовал дроны типа Shahed российского производства для атак на американские базы", – сказал он. Зеленский также заявил, что такие же беспилотники применяются против Израиля.
Официальных комментариев Москвы и Тегерана по поводу этих заявлений Зеленского пока не было.
В начале войны против Украины Иран поставлял России дроны Shahed, однако впоследствии Москва наладила собственное производство этих аппаратов (БПЛА класса "Герань").
Ссылки по теме