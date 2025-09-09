Саар в Загребе: "Израиль согласен на предложение Трампа, война может завершиться немедленно"

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар встретился 9 сентября в Загребе с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грличем-Радманом в здании МИД Хорватии. Стороны провели беседу, а затем расширенную встречу с участием делегаций двух стран. После переговоров состоялась совместная пресс-конференция.

Из заявления министра иностранных дел Гидеона Саара: "Израиль уже почти два года ведёт борьбу за своё существование против радикального исламского террора. Только вчера палестинские террористы убили шесть израильтян в ужасном теракте в нашей столице Иерусалиме и ранили многих других. Они пришли с территории Палестинской автономии, расположенной всего в нескольких километрах – чтобы убивать евреев. Это и есть та опасная реальность, с которой мы сталкиваемся в нашей маленькой стране. ХАМАС несёт ответственность за развязывание войны резней 7 октября. Но именно ХАМАС ответственен и за её продолжение до сегодняшнего дня. Всего два дня назад ХАМАС снова выпустил ракеты по израильским посёлкам на юге, тем самым же, что подверглись нападению 7 октября. Но эта война может закончиться уже завтра. Президент Трамп ясно сказал это два дня назад: Израиль сказал "да" его предложению. Мы готовы принять полноценное соглашение, которое приведёт к завершению войны, – на основе решения кабинета министров. У нас только два простых условия: возвращение заложников (все ещё 48 человек удерживаются в жестоких условиях плену) и разоружение ХАМАСа. Второе условие важно не только для Израиля – оно гарантирует лучшее будущее для Газы и палестинцев. Будущее без террористического режима ХАМАСа. Проблема ХАМАСа и экстремистских исламских режимов – это не только проблема Израиля. Это также проблема самих палестинцев и проблема для региональной стабильности. Вчерашний теракт наглядно демонстрирует, какую угрозу несёт создание палестинского террористического государства в сердце нашей земли. Но такое государство угрожает не только существованию Израиля. Нынешняя инициатива по признанию "палестинского государства-призрака" подрывает региональную стабильность. Она вознаграждает ХАМАС за резню 7 октября. Она становится стимулом для ХАМАСа продолжать войну. Эта инициатива не приблизит нас ни к миру, ни к безопасности – наоборот, она лишь усилит нестабильность в регионе".