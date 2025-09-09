x
09 сентября 2025
09 сентября 2025
Мир

Протесты в Непале после блокировки соцсетей, премьер-министр подал в отставку

Азия
Соцсети
Акции протеста
время публикации: 09 сентября 2025 г., 13:01 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 13:35
Протесты в Непале после блокировки соцсетей, премьер-министр подал в отставку
AP Photo/Niranjan Shrestha

Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли 9 сентября подал в отставку на фоне масштабных протестов против запрета соцсетей, а также – обвинений в коррупции. О его отставке сообщили индийские СМИ со ссылкой на окружение премьера.

К.П. Шарма Оли возглавлял правительство Непала с 15 июля 2024 года.

Отставке предшествовали кровавые столкновения: по данным СМИ, погибли не менее 19 человек.

На прошлой неделе правительство Непала заблокировало 26 платформ социальных сетей, включая Facebook, X и YouTube, из-за отказа компаний зарегистрироваться в Непале. Решение властей привело к массовым акциям протеста и столкновениям демонстрантов с полицией.

Были подожжены здание парламента страны и резиденция премьера, разграблены дома министров.

Индийские СМИ писали о задействовании армейских вертолетов для эвакуации министров.

Власти объявляли комендантский час.

Доступ к соцсетям в Непале был временно заблокирован, а затем – восстановлен.

Организаторы протеста предложили объявить главой правительства мэра Катманду Балендру Шаха.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
