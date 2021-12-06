Налоговое управление опубликовало обновленный список поощряемых систем безопасности в автомобилях

Налоговое управление разослало импортерам автомобилей обновленный список систем безопасности, наличие которых в импортируемых автомобилях будет поощряться налоговой льготой в несколько тысяч шекелей.

Как сообщате "Калькалист", с января 2022 года больше не будет предоставляться льгота за систему предупреждения о сближении с пешеходом или велосипедистом. Вместо этого один льготный балл будет даваться за наличие системы экстренного торможения для предотвращения наезда на пешехода или велосипедиста.

С 0,5 балла до 1 балла повышена льгота за наличие в автомобиле системы предотвращения забывания детей, система экстренного торможения при движении задним ходом и система адаптивного круиз-контроля.

Сохранится максимальная льгота в 2 балла за наличие в автомобиле системы активного предотвращения схода с полосы движения и системы экстренного торможения в чрезвычайной ситуации.