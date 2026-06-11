Раввин разъяснил, какая стрижка может противоречить Галахе

Раввин Элиягу Блум, глава общины Неве-Шаанан в Хайфе и бывший руководитель ешивы-эсдер в Нагарии, высказался по поводу популярных среди подростков стрижек, при которых нижняя часть головы коротко выбрита, тогда как а волосы на макушке остаются длинными.

Раввин подчеркнул: согласно Галахе, нельзя коротко подстригать виски – это нарушает запрет Торы "не выбривай края головы". Кроме того, когда прическа является явным подражанием чуждой культуре, выражает высокомерие носителя и нарушает рамки скромности, она запрещена из-за запрета "не следуйте их обычаям".

Блум подчеркнул, что сама по себе градуированная стрижка не обязательно относится к прическам, которые мудрецы прошлого считали недопустимыми. Он также призвал учащихся религиозных учебных заведений задумываться о том, соответствует ли их внешний вид идеалам скромности и уважения. Раввин отметил, что слишком длинные волосы на лбу могут мешать правильному надеванию головного тфилина.