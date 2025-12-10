Индекс свободы городов Израиля 2025: лидируют Од а-Шарон, Гиватаим, Тель-Авив и Рамат а-Шарон

Движение "Свободный Израиль" в восьмой раз публикует индекс свободы израильских городов. Возглавляет рейтинг Од а-Шарон "благодаря значительному улучшению контроля за тем, какие внешние программы и организации попадают в городские школы". Отмечается резкое улучшение позиции Ашкелона в рейтинге. Вместе с тем, 14 муниципалитетов были уличены в допущении гендерной сегрегации на городских мероприятиях, вопреки собственным заявлениям.

Нетивот, впервые включенный в индекс в этому году, оказался на последнем месте и признан самым консервативным городом.

"И в этом году, несмотря на войну, вопросы отношений религии и государства продолжили занимать центральное место в жизни израильтян. От борьбы за возвращение израильтян, застрявших за границей во время иранской атаки – даже в шаббат, и до похоронных процедур для людей разных конфессий и отношения государства к партнёрше погибшего бойца. В такой реальности многие муниципалитеты выбрали взять ответственность на себя и укреплять свободы своих жителей в городском пространстве", – говорится в сообщении "Свободного Израиля".

Индекс подводит итоги второго года каденции глав городов – спустя два года после муниципальных выборов, новых и действующих. Он проверяет, кто оправдал ожидания, а кто оставил жителей позади. Несмотря на стагнацию на национальном уровне, в либеральных городах фиксируется значительный прогресс.

Главы городов и члены советов обладают реальной властью менять – и именно по тем вопросам, которые наиболее напрямую влияют на повседневную жизнь жителей. Доказательство тому – проекты общественного транспорта вроде "Наим бэ-софаш", контроль внешних программ в школах, возможность гражданского захоронение на городских кладбищах и, конечно, распределение городского бюджета – всё это показывает, насколько местная власть способна дать жителям главное: свободу жить своей жизнью и по своему выбору.

Индекс, проводимый под академическим началом профессора Амита Шехтера (Университет Бен-Гуриона в Негеве) и исследователя Арана Рунделя, оценивает уровень свободы жителей 40 городов Израиля, от самого либерального до самого консервативного. В этом году добавлены пять новых городов: Кирьят-Бялик, Кирьят-Моцкин, Кармиэль, Пардес-Хана-Каркур и Нетивот. Все города оценивались по 11 категориям, отражающим степень свободы жителей в повседневной жизни – в сферах, на которые муниципальная власть способна реально влиять.

Победителем этого года стал Од а-Шарон, обогнав прошлогоднего лидера Гиватаим и поднявшись со второго места на первое под руководством мэра Амира Кохави. Город получил высокий результат благодаря высокой степени контроля над внешними программами и информированию родителей, о том, какие организации попадают в школы.

"Это особенно важно в год публикации данных о программах "Гефен", курируемых Ави Маозом, где отмечены инициативы внешних организаций, продвигающих темы религиозной пропаганды, против службы женщин в ЦАХАЛе, нетерпимости к ЛГБТ-сообществу, гендерной сегрегации и др. Помимо этого, муниципалитет увеличил поддержку неортодоксальных общин и показал высокие результаты по большинству категорий", – заявляет "Свободный Израиль".

Гиватаим, победитель прошлого года, опустился на второе место, но по-прежнему лидирует в сокращении затрат на религиозные услуги, отсутствии поддержки сегрегации на городские мероприятия и помощи ЛГБТ-сообществу.

"Бронзу" делят Тель-Авив и Рамат а-Шарон, поднявшийся на 5 позиций и на 10 баллов за второй год участия благодаря улучшениям в торговле по субботам (изменения в городском законодательстве по поводу открытия Т.Ц. Биг-Глилот), отношению к неортодоксальным общинам в городе и контролю в сфере образования. Если бы не приостановка городской регистрации браков, которую город ранее ввёл, он бы стал главным победителем Индекса городской свободы за 2025 год.

Самый резкий рост – у Ашкелона, который поднялся на 7 мест благодаря улучшениям в категориях образования и религиозного плюрализма, несмотря на ухудшение по критерию гендерной сегрегации на мероприятиях. Позорно падение – минус 11 позиций – у двух крупных городов с большим русскоязычным населением: Бат-Яма, опустившегося на 26-е место, и Петах-Тиквы, опустившегося на 28-е. Низкий уровень свободы в этих городах особенно заметен на фоне их соседей по Гуш-Дану.

С вершины списка – к самому низу: Нетивот, впервые включенный в индекс, сразу оказался последним – всего 3 балла. Никогда ранее неортодоксальный город не получал столь низкую оценку. Несмотря на низкий социально-экономический рейтинг (3), муниципалитет выделяет 1,6% бюджета на религиозные услуги, включая 10 поминальных церемоний в год в честь цадиков – за муниципальный счет. Причем поддержка распространяется исключительно на ортодоксальную общину – неортодоксальные не получают никакой поддержки. Нет защиты от гендерной сегрегации и дискриминации, а в двух городских бассейнах только раздельное купание, и нет смешанных часов для светских.

В то время как руководство в либеральных городах показывает больше успехов – особенно в образовании, торговле и досуге по субботам, общественном транспорте по выходным и отношению к неортодоксальным общинам – в консервативных муниципалитетах наблюдается усиление радикализации: больше поддержки сегрегированных мероприятий, рост религиозных бюджетов, субсидирование исключительно раздельного купания и уменьшение контроля в сфере образования и информирования родителей о внешних организациях, которые получают доступ в классы.

Среди новых городов в индексе лучшей стала Кирьят-Бялик, сразу занявшая 9-е место. Это единственный город в первой десятке, удалённый от Тель-Авива более чем на полчаса езды, и второй город, поднявшийся так высоко без принадлежности к Гуш-Дану. Хотя религиозные бюджеты здесь относительно высоки и нет гражданской регистрации браков, по большинству других показателей – образование, поддержка ЛГБТ-сообщества, общественный транспорт оп выходным и др. – город набрал почти все баллы.

У Пардес-Ханы есть куда расти – она пример того, что за либерализм нужно бороться. Несмотря на миграцию жителей из Тель-Авива, либеральность осталась в Гуш-Дане, а город по-прежнему полностью закрыт по субботам.

В Кармиэле, также новом участнике индекса, жители могут перемещаться по субботам на маршруте, соединяющем большинство районов с торговым центром БИГ, открытым в шаббат. Однако более 1,5% городского бюджета уходит на религиозные статьи. Кирьят-Моцкин также имеет линию транспорта по субботам, проходящую через все районы и продолжающуюся до Хайфы. Но в городе много сфер для улучшения – поддержка неортодоксальных общин и выполнение заявлений о непринятии сегрегированных мероприятий – ведь на деле такие мероприятия всё же проходили.

Дополнительные данные индекса:

- По гендерно сегрегированным городским мероприятиям мониторинг выявил разрыв между заявлениями и реальностью: 14 городов, включая Ашдод, Эйлат, Холон, Кфар-Сабу и Раанану, утверждали, что таких событий нет – однако были обнаружены противоположные примеры. Только 8 городов, включая Од а-Шарон, Гиватаим, Рамат а-Шарон, Герцлию, Модиин и Тель-Авив – действительно соответствуют своим заявлениям.

- В сфере образования отмечен двойной тренд: часть городов, включая Ашкелон, Эйлат, Од а-Шарон и Гиватаим, улучшили контроль внешних программ и организаций, в том числе религиозного толка, и информирование родителей; а вот города вроде Петах-Тиквы и Бат-Яма наоборот прекратили это делать. Среди городов, вызывающих тревогу родителей – Ашдод, Димона, Лод, Акко, Кирьят-Гат и Реховот.

- Субсидирование исключительно раздельного купания в городских бассейнах выросло во многих городах, особенно высокие показатели – в Герцлии и Лоде. Даже Тель-Авив продолжает субсидировать раздельное купание.

- В общественном транспорте по субботам изменений нет – и всё ещё есть крупные города с либеральным населением, такие как Ришон ле-Цион и Бат-Ям, где жители не могут передвигаться без личного транспорта, а муниципалитеты не спешат присоединиться к проекту "Наим бэ-софаш", в котором участвует большинство городов Гуш-Дана.