В Израиле упростят противопожарные требования для 10-12-этажных зданий ради экономии

Национальный штаб проектирования продвигает изменение требований противопожарной безопасности путем расширения категории высоких зданий с тем, чтобы включить в нее дома высотой 10-12 этажей, на данный момент считающихся многоэтажными.

Сейчас высоким считается здание высотой 13-29 метров. В штабе предлагают повысить верхнюю планку до 42 метров.

Это означает, что новые здания высотой 10-12 этажей сменят категорию, и при их строительстве застройщик будет освобожден от необходимости проектировать две лестницы и двойной набор дополнительных систем.

По оценке экспертов, такой шаг позволит существенно снизить стоимость строительства таких зданий, составляющих существенную часть проектов городской реновации.

Размер экономии может составить от 80 тысяч шекелей на квартиру на севере страны до 300 тысяч шекелей на квартиру в Тель-Авиве.

В штабе отмечают, что системы пожаротушения усовершенствовались, и уже нет необходимости обеспечения двойного набора лестниц в таких зданиях: "Существуют датчики дыма, спринклеры и пожарные лестницы, которые в прошлом достигали 30 метров высоты, сегодня достигают 60 метров. Все новые здания также включают защищенное помещение, дверь которого обеспечивает защиту около двух часов и возможность эвакуации через окно".