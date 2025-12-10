Глава МИД Ливана отклонил приглашение в Иран
время публикации: 10 декабря 2025 г., 12:45 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 12:48
Министр иностранных дел Ливана Юсуф Раджи сообщил, что отклонил приглашение посетить Иран, предложив провести переговоры в приемлемой для обеих государств третьей стране, сообщает ливанское агентство NNA.
Свое решение политик объяснил "нынешними условиями", не став вдаваться в подробности. Раджи подчеркнул, что оно ни в коем случае не означает отказа от диалога с Исламской республикой.
4 декабря министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пригласил ливанского коллегу в Тегеран чтобы обсудить двусторонние отношения, а также региональную и глобальную ситуацию. Он также выразил уверенность, что народ и правительство Ливана справятся с внешними угрозами.
