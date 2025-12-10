Глава МИД Ливана отклонил приглашение в Иран

Министр иностранных дел Ливана Юсуф Раджи сообщил, что отклонил приглашение посетить Иран, предложив провести переговоры в приемлемой для обеих государств третьей стране, сообщает ливанское агентство NNA.

Свое решение политик объяснил "нынешними условиями", не став вдаваться в подробности. Раджи подчеркнул, что оно ни в коем случае не означает отказа от диалога с Исламской республикой.

4 декабря министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пригласил ливанского коллегу в Тегеран чтобы обсудить двусторонние отношения, а также региональную и глобальную ситуацию. Он также выразил уверенность, что народ и правительство Ливана справятся с внешними угрозами.