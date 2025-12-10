x
10 декабря 2025
|
последняя новость: 13:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 декабря 2025
|
10 декабря 2025
|
последняя новость: 13:52
10 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Глава МИД Ливана отклонил приглашение в Иран

Ливан
Иран
время публикации: 10 декабря 2025 г., 12:45 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 12:48
Глава МИД Ливана отклонил приглашение в Иран
AP Photo/Hassan Ammar

Министр иностранных дел Ливана Юсуф Раджи сообщил, что отклонил приглашение посетить Иран, предложив провести переговоры в приемлемой для обеих государств третьей стране, сообщает ливанское агентство NNA.

Свое решение политик объяснил "нынешними условиями", не став вдаваться в подробности. Раджи подчеркнул, что оно ни в коем случае не означает отказа от диалога с Исламской республикой.

4 декабря министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пригласил ливанского коллегу в Тегеран чтобы обсудить двусторонние отношения, а также региональную и глобальную ситуацию. Он также выразил уверенность, что народ и правительство Ливана справятся с внешними угрозами.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 декабря 2025

"Аль-Ахбар": визиты руководителей Ливана в США отложены "из-за Израиля"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 декабря 2025

Партия сапог со звездой Давида вызвала панику в Ливане
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 04 декабря 2025

Премьер-министр Ливана: "Экономическое сотрудничество с Израилем – только после мирного договора"