Конгрессмен-республиканец представил законопроект о выходе США из NATO

Член Палаты представителей от штата Кентукки, республиканец Томас Масси вынес на рассмотрение Конгресса проект закона о выходе США из NATO. Инициатива выдвинута на фоне публикации новой стратегии национальной безопасности США, выступающей против ЕС и расширения альянса.

"NATO – пережиток Холодной войны. Мы должны выйти из него и использовать эти средства для защиты себя, а не социалистических стран. Блок был создан для сдерживания СССР, рухнувшего более 30 лет назад. С тех пор участие США стоило налогоплательщикам триллионы долларов. Наша конституция запрещает постоянное участие в иностранных конфликтах – об этом предупреждали нас отцы-основатели. Америка не может быть всеобщей защитницей, особенно если богатые страны отказываются платить за свою защиту", – заявил он.

Закон назван Not A Trusted Organization Act (закон об организации, не вызывающей доверия). Из первых букв этих слов получается название Североатлантического альянса – NATO.

Он требует от президента США формально известить блок о прекращении членства, декларирует, что цели альянса, сформулированные во время Холодной войны, более не отвечают национальным интересам США, заявляет, что европейские члены NATO обладают достаточной экономической и военной мощью, чтобы защитить себя самостоятельно, запрещает использовать средства американских налогоплательщиков для финансирования какой-либо деятельности альянса.

Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно грозил выходом из NATO, требуя от других членов альянса увеличить оборонные расходы до 5% бюджета. В новой стратегии национальной безопасности заявляется, что NATO должно перестать расширяться и что Россия более не является угрозой США.