Израильтяне, летевшие с Кипра, из-за непогоды по пути домой пролетели над Бейрутом

Самолет греческой авиакомпании Aegean, следовавший в Израиль из Ларнаки, пролетел в среду, 10 декабря, над небом Бейрута из-за шторма "Байрон".

Самолет получил распоряжение изменить курс и взять севернее в сторону Ливана от диспетчерского центра в Никосии, чтобы обойти штормовой фронт.

В результате самолет сделал небольшой крюк над Бейрутом, после чего вернулся западнее и вошел в воздушное пространство Израиля в районе Хайфы.