Фильм о Газе и об израильских заложниках вошли в список лучших картин 2025 года по рейтингу The Guardian

Издание The Guardian подвело итоги голосования ведущих кинокритиков, по результатам которого были выбраны лучшие фильмы, вышедшие в прокат в Великобритании в 2025 году. Пока публикованы только последние 30 мест в списке. Первая двадцатка будет опубликована позже.

На 34-м месте в рейтинге оказался киноальманах "С нуля: истории из Газы" -- это сборник из 22 короткометражек режиссеров из Газы. Идея картины принадлежит палестинскому режиссеру Рашиду Машарави. Фильм был представителем Палестины в иностранной категории премии "Оскар" в 2025 году. Премьера картины должна была состояться на Каннском кинофестивале в мае 2024 года, однако отборщики смотра не взяли фильм в программу. В знак протеста Машарави арендовал помещение в Каннах вне фестивального пространства и все-таки показал свой фильм на Лазурном берегу. Машарави презентовал картину в смокинге и галстуке-бабочке в цветах палестинской куфии.

На 28 месте в рейтинге картина американского режиссера Брэндона Крамера "Обнимая Лиат", которая рассказывает историю семьи Бейнин-Ацили, которая боролась за освобождение близких – израильских заложников Лиат и ее мужа Авива. Лиат вернулась в Израиль в результате первой сделки, а Авив, к сожалению, погиб. Его тело возвращено в Израиль. Картина получила "Серебрянного медведя" Берлинского международного кинофестиваля в 2025 году.

И еще одна неожиданная строчка в рейтинге The Guardian -- фильм "Бруталист" Брэйди Корбета. Главный герой картины -- архитектор Ласло Тот, которому чудом удается выпрыгнуть из вагона поезда, на котором нацисты везут евреев Венгрии в концентрационные лагеря. Тоту удается добраться до Америки, но его судьба там оказывается совсем не такой счастливой, как можно было надеяться. Исполнитель главной роли Эдриан Броуди был награжден "Оскаром" в категории "Лучшая мужская роль". Еще две статуэтки фильму достались за лучшую музыку и лучшую операторскую работу.

В том же списке упоминаются картины "Голубая луна" Ричарда Линклейтера, "Бугония" Йоргоса Лантимоса, "Прости, детка" Евы Виктор, "Умирание" Маттиаса Гласнера.