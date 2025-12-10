Звезда сборной Палестины исполнил песни, прославляющие ХАМАС
время публикации: 10 декабря 2025 г., 11:32 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 11:32
Сборная Палестины вышла в четвертьфинал Кубка арабских стран. Завтра команда сыграет со сборной Саудовской Аравии.
Полузащитник и одна из основных звезд сборной Палестины Хамед Хамдан вызвал политический скандал, сообщает Sport5.
На видео, опубликованном в его Instagram, полузащитник, родившийся в Газе и в настоящее время выступающий за египетский клуб "Петроджет", исполняет песни, восхваляющие Яхью Синуара, Мухаммеда Дейфа и сделку по Шалиту.
