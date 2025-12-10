x
10 декабря 2025
Спорт
Спорт

Звезда сборной Палестины исполнил песни, прославляющие ХАМАС

Футбол
время публикации: 10 декабря 2025 г., 11:32 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 11:32
Звезда сборной Палестины исполнил песни, прославляющие ХАМАС
AP Photo/Dave Shopland

Сборная Палестины вышла в четвертьфинал Кубка арабских стран. Завтра команда сыграет со сборной Саудовской Аравии.

Полузащитник и одна из основных звезд сборной Палестины Хамед Хамдан вызвал политический скандал, сообщает Sport5.

На видео, опубликованном в его Instagram, полузащитник, родившийся в Газе и в настоящее время выступающий за египетский клуб "Петроджет", исполняет песни, восхваляющие Яхью Синуара, Мухаммеда Дейфа и сделку по Шалиту.

Спорт
