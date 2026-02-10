Татьяна Берлин прокомментировала увольнение из проекта "Коль Зхут"

Руководитель проекта по переводу портала "Коль Зхут" на русский язык рассказала на своей странице в Фейсбуке об увольнении после трех лет работы

"Друзья, делюсь с вами новостью, которая перевернула мою жизнь на этой неделе.

Меня уволили из Коль Зхут. Проект на русском языке не получил финансирование, и его будущее пока под вопросом.

Было ли это ожидаемо? Нет. Для меня это стало полным сюрпризом. Если честно, мне до сих пор не хватает воздуха.

Три года работы. Около 3700 переведенных публикаций. Год из них - в одиночку. Работа с соцсетями, пресс-релизы, привлечение аудитории. Оказалось, этого недостаточно, чтобы остаться в проекте даже не на полной ставке.

Что дальше? Сейчас мне нужен небольшой перерыв, чтобы прийти в себя и собрать силы.

Но одно я знаю точно: сообщество "Социальная и информационная помощь" продолжит свою работу. Как до Коль Зхут. Во время работы в Коль Зхут. И после.

Пожелайте мне удачи, друзья. Она мне сейчас очень нужна".

Источник