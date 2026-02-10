x
10 февраля 2026
|
последняя новость: 11:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 февраля 2026
|
10 февраля 2026
|
последняя новость: 11:35
10 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Налоговая служба досрочно перечислит "маанак авода" 300 тысячам израильтян

Компенсации и выплаты
Налоги
время публикации: 10 февраля 2026 г., 11:18 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 11:18
Налоговая служба досрочно перечислит "маанак авода" 300 тысячам израильтян
Yossi Zamir/Flash90

Налоговое управление перечислит в среду, 11 февраля, на счета примерно 300 тысяч израильтян, имеющих право на трудовую дотацию ("маанак авода") порядка 800 миллионов шекелей. Изначально планировалась выплата 15 февраля.

Речь идет о выплате трудовой дотации ("отрицательного подоходного налога") за 2024 год: эта льгота призвана улучшить экономическое положение работников с низким уровнем доходов, сократить социально-экономические разрывы и стимулировать интеграцию людей в рынок труда.

Право на пособие имеют наемные работники и самозанятые в возрасте от 21 года и старше, имеющие детей, или от 55 лет и старше, даже без детей, чей доход соответствует критериям.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 декабря 2025

Перед Ханукой налоговая служба выплатит "маанак авода" досрочно
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 февраля 2024

297 тысяч израильтян получили четвертую выплату трудовой дотации ("маанак авода")
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 апреля 2022

Финкомиссия одобрила закон о налоговых льготах для работающих родителей