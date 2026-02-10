Налоговая служба досрочно перечислит "маанак авода" 300 тысячам израильтян

Налоговое управление перечислит в среду, 11 февраля, на счета примерно 300 тысяч израильтян, имеющих право на трудовую дотацию ("маанак авода") порядка 800 миллионов шекелей. Изначально планировалась выплата 15 февраля.

Речь идет о выплате трудовой дотации ("отрицательного подоходного налога") за 2024 год: эта льгота призвана улучшить экономическое положение работников с низким уровнем доходов, сократить социально-экономические разрывы и стимулировать интеграцию людей в рынок труда.

Право на пособие имеют наемные работники и самозанятые в возрасте от 21 года и старше, имеющие детей, или от 55 лет и старше, даже без детей, чей доход соответствует критериям.