В Самарии стартует проект "Миллион на карте"

Региональный совет Шомрон запускает новый проект под названием "Миллион на карте". Его цель – организовать массовые экскурсии и познакомить израильтян с Самарией.

Программа включает поездки для групп на субсидированных автобусах с гидами, а также ежемесячные семейные мероприятия в поселениях и туристических точках региона – с лекциями, культурными выступлениями и прогулками.

В совете отмечают, что у посетивших Самарию формируется более позитивное восприятие региона, и рассчитывают, что проект поможет большему числу граждан увидеть его природу, археологические памятники, винодельни и сельское хозяйство.