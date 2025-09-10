x
Община

В Самарии стартует проект "Миллион на карте"

Иудея и Самария
время публикации: 10 сентября 2025 г., 15:20 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 15:20
В Самарии стартует проект "Миллион на карте"
Фото: Элихай Менахем. Пресс-служба регионального совета Шомрон

Региональный совет Шомрон запускает новый проект под названием "Миллион на карте". Его цель – организовать массовые экскурсии и познакомить израильтян с Самарией.

Программа включает поездки для групп на субсидированных автобусах с гидами, а также ежемесячные семейные мероприятия в поселениях и туристических точках региона – с лекциями, культурными выступлениями и прогулками.

В совете отмечают, что у посетивших Самарию формируется более позитивное восприятие региона, и рассчитывают, что проект поможет большему числу граждан увидеть его природу, археологические памятники, винодельни и сельское хозяйство.

