"Камилла – мое восьмое чудо света": нужна помощь для спасения девочки, упавшей с крыши

Камилла и Милана были подругами – самыми близкими, как бывает только в детстве. Веселые, творческие, добрые и открытые девочки познакомились по переписке. Камилла приехала в Израиль с мамой и старшей сестрой из Украины через месяц после вторжения российских войск и начала войны, они беженцы. Отец Камиллы и ее сестры умер незадолго до войны.

Поселившись в Ришон ле-Ционе, Камилла искала себе друзей. Милана отозвалась. Вначале они переписывались, потом начали встречаться и гулять вместе. У девочек оказалось много общих интересов, обе они обожали животных и постоянно приносили домой то кошек, то собак. Камилла и Милана были лучшими подругами. И с крыши старой винодельни в центре Ришон ле-Циона они упали тоже вместе. Говорят, шагнули, держась за руки. Так ли это было, или это домыслили "свидетели" – до сих пор не известно.

Подруги упали с огромной высоты. Милана Бобкова погибла. Ей было всего 12 лет. 13-летняя Камилла Щукина выжила. Она получила тяжелейшие травмы, несколько недель была в коме, перенесла несколько операций, и вот недавно она начала дышать самостоятельно. Это тоже чудо – не меньшее, чем выжить при падении с высоты восьмиэтажного дома. Камилла находится в детской реанимации больницы "Асаф а-Рофэ", ее мама Олеся практически постоянно рядом с дочерью, изредка отлучаясь домой принять душ и пару часов поспать.

Камилле предстоит перенести еще несколько сложнейших операций, и на очередной нейрохирурги постараются справиться с отеком мозга. У девочки установлена трахеостома, чтобы она могла дышать и откашливаться, а также чтобы при необходимости ее могли подключить к аппарату искусственного дыхания. К счастью, с момента, когда Камилла начала самостоятельно дышать, такой необходимости не было. "У нее большой отек мозга, впереди уже запланированные три операции, во вторник (9 сентября) будет первая, и после нее в зависимости от состояния – может потребоваться срочная дополнительная операция, либо подождут пару дней, чтобы она восстановилась после этой операции, и тогда уже проведут следующую", – рассказала Олеся Венциславская, мама Камиллы.

Когда произошла трагедия, о Милане говорили очень многие, а о Камилле информации почти не было. Это связано с семейными обстоятельствами: незадолго до падения девочек с крыши бабушка Камиллы, которая осталась в Украине, попала в больницу и впала в кому. "Камилла так рыдала, она обнимала меня, кричала: "Ведь бабушка обещала, что мы с ней увидимся", – поделилась Олеся. – И я говорила ей: "Видишь, как больно, еще не потеряв, чувствовать, что ты можешь потерять человека". И она обещала мне и клялась, что ничего не сделает, уверяла, что ей не нужен психолог, говорила, как она любит меня и всех наших животинок, которые живут с нами, как она любит сестру, и бабушку, и как хочет с ней увидеться". Но потом случилось то, что случилось.

В первые дни после падения девочек с крыши не публиковалось даже имя Камиллы: ее мама боялась, что бабушка, которой к тому времени стало легче, узнает о произошедшем и не перенесет шока. Девятого августа, меньше чем через неделю после падения внучки с крыши, ее бабушка скончалась. "Она так и не узнала, что произошло, – рассказывает Олеся. – Я потому и не давала интервью, я боялась, что в результате придется хоронить родителей".

Олеся постоянно находится в реанимации. Держит дочь за руку, гладит ее по щеке, следит за ее состоянием, разговаривает с ней, общается. Молится. "Сейчас Камилла начала проявлять эмоции, – рассказала мама. – И это невероятное чувство. Когда она в первый раз сжала мою руку – я даже сейчас плачу, вспоминая это. И сейчас каждый день, когда она проявляет обычные для обычных людей эмоции – какое-то небольшое изменение в мимике, улыбка, приподнятая бровь, – я не могу описать, насколько это радует, сердце просто вырывается из груди от счастья".

У Камиллы есть старшая сестра, ей 20 лет. И Олеся, и ее старшая дочь работают, чтобы семья могла выжить в Израиле, оплатить аренду жилья, заплатить по счетам, купить продукты. Они не граждане Израиля, и социальной защиты у них нет. Нет у них и медицинской страховки. "У нас была страховка, оформленная в Украине, но она покрывает только пластырь, – грустно шутит Олеся. – Здесь страховка стоила так дорого, что я не могла себе ее позволить на троих". Конечно, никто не ожидал такого кошмара. Камилла сделала невозможное в ситуации, в которой она оказалась: она выжила, она восстанавливается.

Но этой маленькой сильной девочке нужна помощь. И помощь врачей, которую она получает. И наша помощь, всех и каждого. "Она мое восьмое чудо света, – говорит Олеся. – Я говорю, что ее Бог на руках опускал, раз она выжила, наверное, у Бога есть на нее планы. И она борется, она такая молодец. Она хочет жить, ей больно разминать ножки, ручки, но она молодец, у нее такой прогресс, что даже врачи в шоке. Я просила всех молиться за нее. Нам все равно, на каком языке молиться – в Индии молятся за нас, и на островах, и в Германии, все знакомые, кого где по миру раскидало, молятся всем богам за Камиллу".

Камилла Щукина находится в реанимации уже месяц, она перенесла несколько сложных операций, и "Битуах Леуми" они не покрываются: девочка – не гражданка Израиля. К настоящему моменту долг за лечение уже превысил 190 тысяч шекелей, и он продолжает расти. Чтобы оплатить долг за пребывание в больнице и профинансировать дальнейшее лечение и восстановление 13-летней Камиллы, а также дать какую-то стабильность ее семье в те дни, когда мама девочки круглосуточно находится в больнице и не может работать, друзья Олеси объявили сбор средств. "В такие дни ни один родитель не должен быть один, – сказано в сопровождающем кампанию по сбору средств тексте. – Каждое пожертвование, большое или маленькое – это объятие, это глоток воздуха и шанс спасти жизнь".

Помочь Камилле Щукиной и ее маме Олесе Венциславской можно, пожертвовав любую доступную вам сумму в рамках благотворительного сбора. Вы можете также поделиться ссылкой на эту статью и на кампанию по сбору средств в социальных сетях. И, конечно, вы можете продолжать молиться за эту семью и желать выздоровления этой маленькой и сильной девочке.