Виктор Вахштайн: Франческа Альбанезе и глобальная теория заговора

Социолог Виктор Вахштайн анализирует риторический прием, который использовала специальный докладчик ООН по оккупированным палестинским территориям Франческа Альбанезе.

"Интересная рекурсия получилась. Выступила, значит Франческа Альбанезе на форуме Аль Джазиры в Дохе. Ну как выступила… Записала видеообращение, прославляющее Аль Джазиру – самое преданное своим ценностям медиа, пострадавшее от лап израильтян. Начала, по традиции, с обвинений в геноциде и демонизации Израиля. Потом прошлась по западным СМИ, которые (в отличие от Аль Джазиры) скрывают правду и поддерживают апартеидный израильский нарратив. В кульминационный момент обратилась к мировому сообществу честных людей: "Мы, те, кто не контролируют больших объемов финансового капитала, алгоритмов и оружия… У нас как у человечества есть общий враг".

От этих ее слов все немножечко охренели. Министры иностранных дел Франции и Германии заявили, что это конспирологический бред, которому нет места в ХХI веке. Почему? Потому что формула "враг рода человеческого" (придуманная изначально Цицероном для юридической квалификации пиратов) в нынешней политической риторике – недвусмысленный призыв к уничтожению "коллективной нежити".

Впрочем, об эволюции этого понятия я уже здесь три простыни написал. Меня куда больше заинтересовало то, что теперь к Капиталу, Оружию и мировым СМИ добавился четвертый всадник грядущего апокалипсиса – Алгоритмы. Алгоритмы, по мысли Альбанезе, являются таким же инструментом массового угнетения. Потому что скрывают правду.

Франческе Альбанезе к медиа-штормам не привыкать. Она не стала оправдываться: мол, неудачно выразилась. Напротив, она заявила, что ее обращение было отредактировано, слова искажены и вырваны из контекста неизвестными злоумышленниками. Очевидно же, что под врагом рода человечества Альбанезе не имела в виду Израиль и израильтян! А лишь тех, кто контролирует деньги, алгоритмы и оружие! То есть – дословно – "общим врагом человечества является ВСЯ СИСТЕМА (капслок в оригинале), сделавшая возможным геноцид в Палестине". И приложила полное видео своей речи.

В этом видео слова "система" нет. Зато есть призыв ко всем честным людям планеты – студентам, преподавателям и прочим неравнодушным – изменить свои повседневные привычки, внимательнее выбирать товары в магазине, чтобы случайно не поддержать геноцид. Вероятно, тут она тоже имела в виду не конкретные израильские и произраильские компании-производители, а товары "ВСЕЙ СИСТЕМЫ, контролирующей Капитал, Алгоритмы и Оружие". То есть примерно все товары.

Этот риторический прием – нет-нет, мы не демонизируем Израиль, мы демонизируем всю мировую систему милитаристского (техно)капитализма, послушным орудием которой Израиль является – придумали задолго до Альбанезе. В период Холодной войны он верно служил советским и околосоветским дипломатам в ООН. Поможет ли ей этот ход? Отведет ли обвинения в конспирологии, демонизации и дегуманизации? Посмотрим.

Рекурсия же вот в чем. Я тут пообещал друзьям с Шенкин 40 сделать игру по теориям заговора. Формат такой: я зачитываю конспирологические мифы, а ведущие должны догадаться – действительно ли такая теория существует или я ее сам придумал. Короче, сутки я убил на чтение самых фантастических антисемитских и антисионистских текстов. Отобрал наименее известные и наиболее долбанутые сюжеты. Так что теперь у меня в рекомендованных на ютубе – сплошные рептилоиды, масоны, саббатианцы и… Франческа Альбанезе. Алгоритмы ничего не скрыли, а аккуратно добавили ее речь в соответствующую подборку".

Источник