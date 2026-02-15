x
15 февраля 2026
15 февраля 2026
15 февраля 2026
15 февраля 2026
Экономика

"Тнува" предупредила главный раввинат, что импорт молочной продукции ударит по кашруту

время публикации: 15 февраля 2026 г., 11:24 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 11:24
"Тнува" предупредила главный раввинат, что импорт молочной продукции ударит по кашруту
Раввин крупнейшей израильской молочной компании "Тнува" Зеэв Вайтман от имени компании обратился к Совету Главного раввината и к председателю комитета по кашруту раввина Элиэзеру Симхе Вайсу с предупреждением против реформы молочного хозяйства, продвигаемой министром финансов Бецалелем Смотричем.

По утверждению Вайтмана, реформа "поставит под угрозу возможность поставки кошерных молочных продуктов класса мегадрин в государство Израиль".

По словам Вайтмана, на европейском рынке молочных продуктов существуют регуляторные аспекты, "которые затруднят соблюдение кашрута на заводах, которые будут производить продукцию для кошерного рынка в Израиле".

Согласно The Marker, депутаты ультраортодоксальных фракций используют аргументы Вайтмана в дискуссии по реформе в Кнессете, не указывая, что он является представителем крупнейшего игрока на рынке.

