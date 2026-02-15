Ynet: по подозрению в причастности к убийству супругов Новак в ОАЭ задержан израильский детектив

Как сообщает Ynet, израильский частный детектив Майкл Гринберг был арестован в Дубае три месяца назад по подозрению в причастности к похищению и убийству российского предпринимателя Романа Новака и его супруги Анны в ноябре 2025 года.

Гринберг – основатель расположенного в Таиланде детективного бюро Mike Green Private Investigation, действующего более двух десятилетий и занимающегося частными расследованиями. Израильские источники подтвердили Ynet информацию о его аресте.

Согласно публикации, в ходе его задержания правоохранительные органы применили силу. В течение длительного времени его местонахождение было неизвестным, лишь по истечению нескольких недель информация о задержании была передана израильской стороне, однако официально власти ОАЭ арест не признают.

Ynet подчеркивает: по имеющейся информации, Гринберг подозревается не в самом убийстве, а в связях с убийцами. Сведения, приведшие к его аресту, были получены российскими следователями при проверке телефонов других подозреваемых.

По данным следствия, супружеская пара из Петербурга пропала 2 октября 2025 года: водитель высадил Романа и Анну Новак у озера в районе Хатта (Дубай), куда они прибыли на "встречу с инвесторами" или "на вечеринку", после чего россияне пересели в другой автомобиль и исчезли. На следующий день, 3 октября, были обнаружены их тела.

Следствие полагает, что Новака и его жену заманили на арендованную виллу, пытались получить доступ к криптоактивам, а не сумев – убили. Ранее сообщалось, что в РФ установлены восемь подозреваемых, семь из них задержаны. Предполагается, что трое задержанных были организаторами и исполнителями преступления, четверо выступали в роли посредников.

Роман Новак был осужден в 2020 году в РФ за мошенничество и после условно-досрочного освобождения перебрался в ОАЭ. СМИ его связывали с проектом Fintopio и конфликтами вокруг "сотен миллионов долларов" инвесторских денег. Российские СМИ называют Романа "криптомошенником", который сумел похитить около 500 млн долларов.