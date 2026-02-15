Минздрав: уровень загрязнения воздуха пылью в Израиле остается высоким

Министерство охраны окружающей среды и министерство здравоохранения Израиля сообщили, что в воскресенье, 15 февраля, в ряде регионов страны сохраняется высокий и очень высокий уровень загрязнения воздуха из-за повышенной концентрации пыли.

Согласно сообщению ведомств, загрязнение зафиксировано в районах Гуш-Дана (Тель-Авив и окрестности), Иерусалима, прибрежной полосы, округа а-Шарон, округа Шфела, Иудеи и Самарии, Иорданской долины, Негева, Аравы и Эйлата. Это последствия пыльной бури, вызванной устойчивым юго-западным ветром.

В связи с этим гражданам из групп риска – людям с сердечно-сосудистыми и лёгочными заболеваниями, пожилым, детям и беременным женщинам – рекомендуется избегать интенсивной физической активности на открытом воздухе. Остальным жителям советуют сократить физические нагрузки вне помещений.

По прогнозу, в течение 15 февраля ожидается постепенное и медленное улучшение качества воздуха. Со второй половины дня уровень загрязнения снизится до среднего в большинстве регионов, за исключением Эйлата и южной Аравы, где сохранится высокий уровень. В понедельник, 16 февраля, прогнозируется средний-высокий уровень загрязнения воздуха по всей стране.