Олимпиада. Хоккей. На матче США - Дания болельщики вывесили флаг Гренландии

В матче мужского хоккейного турнира американцы победили сборную Дании 6:3.

Матч получился неожиданно напряженным.

После первого периода датчане вели в сете 2:1.

На второй перерыв команды ушли при минимальном преимуществе фаворита 4:3.

А еще датчане сумели забить броском с центра поля.

На трибунах болельщики развернули большой флаг Гренландии, сообщает АР.

Болельщики сборной Латвии, живущие в Германии , Вита Калныня и ее муж Александр Калныньш развернули флаг во время разминки и после того, как датчане открыли счет на 100-й секунде матча.