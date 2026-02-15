Олимпиада. Хоккей. На матче США - Дания болельщики вывесили флаг Гренландии
время публикации: 15 февраля 2026 г., 10:33 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 10:41
В матче мужского хоккейного турнира американцы победили сборную Дании 6:3.
Матч получился неожиданно напряженным.
После первого периода датчане вели в сете 2:1.
На второй перерыв команды ушли при минимальном преимуществе фаворита 4:3.
А еще датчане сумели забить броском с центра поля.
На трибунах болельщики развернули большой флаг Гренландии, сообщает АР.
Болельщики сборной Латвии, живущие в Германии , Вита Калныня и ее муж Александр Калныньш развернули флаг во время разминки и после того, как датчане открыли счет на 100-й секунде матча.
