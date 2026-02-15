x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Хоккей. На матче США - Дания болельщики вывесили флаг Гренландии

Хоккей
Скандалы в спорте
Зимняя Олимпиада 2026
время публикации: 15 февраля 2026 г., 10:33 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 10:41
Олимпиада. Хоккей. На матче США - Дания болельщики вывесили флаг Гренландии
AP Photo/Petr David Josek

В матче мужского хоккейного турнира американцы победили сборную Дании 6:3.

Матч получился неожиданно напряженным.

После первого периода датчане вели в сете 2:1.

На второй перерыв команды ушли при минимальном преимуществе фаворита 4:3.

А еще датчане сумели забить броском с центра поля.

На трибунах болельщики развернули большой флаг Гренландии, сообщает АР.

Болельщики сборной Латвии, живущие в Германии , Вита Калныня и ее муж Александр Калныньш развернули флаг во время разминки и после того, как датчане открыли счет на 100-й секунде матча.

